In Clip: ภาพดาวเทียมใหม่ชี้ “รัสเซีย” ซุ่มเงียบแอบขยายฐานทัพในเขตอาร์กติก ทดสอบอาวุธล้ำสมัย

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวันนี้(5 เม.ย)ว่า ภาพดาวเทียมที่ CNN ได้มาจากบริษัทเทคโนโลยีดาวเทียมเอกชน แม็กซาร์( Maxar) พบรัสเซียยังคงเดินหน้าสร้างฐานทัพบริเวณชายฝั่งทวีปอาร์กติกของตัวเองอย่างไม่หยุด รวมไปถึงยุทโธปกรณ์ล้ำหน้าของตัวเอง ซึ่งอาวุธรัสเซียที่แถบพื้นที่ไฮ นอร์ท (High North) รวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิด เครื่องบินขับไล่ MiG31BM และระบบเรดาร์สุดทันสมัยบริเวณชายฝั่งประจันหน้ากับรัฐอะแลสกาของสหรัฐฯภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นการขยายฐานทัพอากาศอย่างช้าๆและเป็นระบบและอาคารฐานทัพรูปดอกจิกที่มีสีแดง สีขาวและน้ำเงิน สีธงชาติรัสเซีย โดยฐานทัพรูปดอกจิกเหล่านี้ถูกผุดขึ้นไม่กี่แห่งตามบริเวณแนวชายฝั่งเขตอาร์กติกของรัสเซียมาเป็นเวลาร่วม 5 ปีCNN รายงานว่าฐานทัพเหล่านี้ตั้งขึ้นภายในดินแดนสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นฐานทัพที่ถูกใช้เพื่อการป้องกันประเทศและปกป้องตามแนวชายฝั่งรัสเซีย แต่ทว่าการผุดฐานทัพตามบริเวณเขตอาร์กติกของรัสเซียสร้างความกังวลใจให้กับวอชิงตัน ที่อาจถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการควบคุมพื้นที่อาร์กติกที่ในไม่ช้าอาจจะกลายเป็นดินแดนที่ไร้น้ำแข็งเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนพันโท ธอมัส แคมเบล(Thomas Campbell) โฆษกกระทรวงเพนตากอนแถลงต่อ CNN ว่า “รัสเซียกำลังทำการปรับปรุงฐานทัพอากาศเก่าของอดีตสหภาพโซเวียตและการตั้งระบบเรดาร์ สร้างท่าเรือใหม่ รวมไปถึงศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิต การสร้างกองเรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์”และเสริมต่อว่า “ได้มีการขยายเครือข่ายระบบมิสไซล์ต่อต้านการป้องกันประเทศชายฝั่งและทางอากาศ และมีการเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการต่อต้านการเข้าถึงและศักยภาพการปฎิเสธพื้นที่ต่อส่วนสำคัญของอาร์กติก”โฆษกเพนตากอนยังกล่าวว่า และเมื่อไม่นานมานี้รัสเซียได้มีการก่อตั้งกองกำลังต่อต้านเร็ว (Quick Reaction Alert force) ที่ฐานทัพอากาศ 2 แห่งคือ โรกาเชโว( Rogachevo) และ อนาเดอร์(Anadyr) และการทดสอบที่ฐานทัพอากาศ นากูร์สโกเย(Nagurskoye) ปีที่แล้วซึ่งเข้าใจว่าเป็นการทดสอบครั้งแรก นำศักยภาพใหม่ของขุมพลังรัสเซียสเตลท์ทางอากาศเข้าสู่ตอนเหนือที่ไกลโพ้นนอกจากนี้ยังพบว่า รัสเซียยังแอบซุ่มทดสอบอาวุธเทคโนโลยีล้ำยุคที่เขตอาร์กติกเป็นระยะการเดินหน้าสร้างฐานทัพอาร์กติกของรัสเซียนั้นควบคู่ไปกับความเคลื่อนไหวทางการทหารจากฝ่ายสหรัฐฯและนาโต พบเครื่องบินทิ้งระเบิดสหรัฐฯ B-1 Lancer ประจำอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Ørland ของนอร์เวย์ และเมื่อไม่นานมานี้ได้เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมที่ทะเลแบเรนต์สตะวันออก (Barents Sea) และเรือดำน้ำล่องหน ซีวูล์ฟ ( Seawolf submarine)ถูกยอมรับจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเมื่อสิงหาคมปีที่ผ่านมาว่า เรือกำลังปฎิบัติการอยู่ในพื้นที่แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐฯยอมรับว่า มีความท้าท้ายทางการทหารออกมาจากรัสเซียในเขตพื้นที่อาร์กติก รวมไปถึงพวกเขาปรับปรุงฐานทัพเก่าอดีตสหภาพโซเวียตให้ทันสมัย และยังสร้างส่วนใหม่เพิ่มเติมบนคาบสมุทรโคลา( Kola Peninsula)ใกล้เมืองมูร์แมนสค์( Murmansk) ซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องสำหรับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเป็นเพราะทางเครมลินก่อตั้งขุมกำลังทางทหารขึ้นภายในเขตอาร์กติกสื่อสหรัฐฯรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอาวุธสุดล้ำยุคของรัสเซียที่ถูกทดสอบแถบอาร์กติก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและเจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกได้แสดงความวิตกไปถึงของรัสเซีย “ตอปิโดโพไซดอน 2M39” ( Poseidon 2M39 torpedo) ที่ถูกพัฒนาภายใต้การสั่งการของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ที่ต้องการให้รัสเซียมีอาวุธล้ำสมัยในคลังแสง โดยความก้าวหน้าเฟสสำคัญของการทดสอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดได้ถูกรายงานไปยังปูตินโดยรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย เซอร์เก ซอยกู พร้อมกับแผนการทดสอบเพิ่มเติมภายในปีนี้ อ้างอิงจากแหล่งข่าวหลายปากในสื่อรัฐบาลรัสเซียตอปีโดโพไซดอน 2M39 มีระบบสเตลท์ล่องหนแบบไร้คนบังคับพร้อมขับเคลื่อนด้วยพลังปฎิกรณ์นิวเคลียร์ ที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญชาติตะวันตกต่างออกปากว่าเครมลินออกแบบต้องการให้สามารถเล็ดลอดผ่านระบบป้องกันชายฝั่ง เช่นของสหรัฐฯ โดยให้เรี่ยไปตามพื้นผิวมหาสมุทรเจ้าหน้าที่รัสเซียเปิดเผยว่า ตอปิโดตัวนี้ติดหัวรบหลายเมกกะตันที่จะทำให้เกิดสึนามิคลื่นเรดิโอแอกทีฟ โดยในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว คริสโตเฟอร์ เอ. ฟอร์ด (Christopher A Ford) อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและการป้องกันการแผ่ขยาย(assistant secretary of state for International Security and Non-Proliferation)ได้ระบุว่า ตอปีโดโพไซดอนถูกออกแบบมาเพื่อทำให้เมืองบริเวณชายฝั่งสหรัฐฯจมอยู่ใต้น้ำที่เกิดจาก “เรดิโอแอกทีฟ สึนามิ” (radioactive tsunami)นอกเหนือจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมารัสเซียได้ออกมาอ้างความสำเร็จการทดสอบ “ทเซอร์กอน”(Tsirkon)มิสไซล์ร่อนไฮเปอร์โซนิกต่อต้านเรือ โดยทั้งตอปีโดโพไซดอนและ ทเซอร์กอน เป็นหนึ่งในเกมส์เชนเจอร์ในรูปแบบการทำสงครามสมัยใหม่จากการที่โลกมีการเปลี่ยนปลงอย่างรวดเร็ว ตามที่ปูตินได้เคยให้คำมั่นสัญญาไว้เมื่อปี 2018สำหรับตอปีโดโพไซดอน พบว่ารัสเซียได้แอบทำการทดสอบขึ้นในช่วงหน้าร้อนปีที่ผ่านมาใกล้นอร์เวย์ อ้างอิงจากหน่วยข่าวกรองนอร์เวย์ที่ชี้ว่าสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากต่อระบบนิเวศน์หน่วยข่าวกรองนอร์เวย์ยังเปิดเผยกับ CNN ต่อว่า ทเซอร์กอนนั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยความเร็วแบบไฮเปอร์โซนิคที่ทำให้ยากจะต้านทานโดยพฤหัสบดีที่ผ่านมา(1)สำนักข่าว TASS อ้างแหล่งข่าวทางการทหารว่า รัสเซียประสบความสำเร็จการยิงมิสไซล์ทเซอร์กอนจากเรือรบแอดมิรัล กอร์ชคอฟ( Admiral Gorshkov) TASS กล่าวว่า มิสไซล์ 4 ลูกเข้าสู่เป้าหมาย และการทดสอบชั้นสูงจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนที่จะถึงCNN ชี้ว่า เนื่องมาจากปัญหาภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือละลายเร็วขึ้นส่งผลทำให้รัสเซียจำเป็นต้องเร่งกระชับอำนาจความมั่นคงในแถบอาร์กติกของตัวเอง และยังต้องการเปิดเส้นทางเดินเรือสินค้าสายใหม่จากเอเชียเข้าสู่ยุโรปที่เรียกว่า แทนที่การเดินทางผ่านคลองสุเอซของอียิปต์ในปัจจุบันกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯมีความวิตกว่า รัสเซียต้องการเข้ามีอิทธิพลต่อ “เส้นทางทะเลเหนือ” (Northern Sea Route)ซึ่งจากนอร์เวย์ไปรัฐอะแลสกาล่องผ่านชายฝั่งทางตอนเหนือของรัสเซียเพื่อข้ามไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเครมลินออกมาอ้างถึงความเคลื่อนไหวของตนในเขตอาร์กติกว่ามีจุดประสงค์เพื่อสันติภาพและทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ