In Clip : สหรัฐฯ ตั้งข้อสงสัยทำไม “แอสตร้าเซนเนก้า” ใช้ข้อมูลเก่าในการศึกษาวัคซีนในอเมริกา กระทบเชื่อมั่นประสิทธิภาพ

บิสิเนสอินไซเดอร์ สื่อธุรกิจ รายงานวันนี้ (23 มี.ค.) ว่า คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอิสระสหรัฐฯ ที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเฟสการทดสอบแสดงความวิตกไปถึง “ข้อมูล” ที่ถูกเปิดเผยในวันจันทร์ (22) จากบริษัทวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้านั้น “ล้าสมัย” ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงภาพที่ไม่ชัดเจนของข้อมูลประสิทธิภาพวัคซีน สถาบันแห่งชาติสหรัฐฯ ด้านภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อ (US National Institute of Allergy and Infectious Diseases) หรือ NIAID กล่าวผ่านแถลงการณ์คืนวันจันทร์ (22) ถือเป็นน้อยครั้งที่ทางหน่วยงานจะออกแถลงการณ์เร่งด่วนเช่นนี้วานนี้ (22) แอสตร้าเซนเนก้าได้เผยแพร่ผลการศึกษาวัคซีนโควิด-19 ของตัวเองล่าสุดในสหรัฐฯ ชิลี และเปรู โดยมีผลประสิทธิภาพการป้องกันอยู่ที่ 79% ในการทดสอบกลุ่มอาสาสมัครขนาดใหญ่จำนวนกว่า 32,000 คนNIAID แถลงว่า แอสตร้าเซนเนก้าควรทำงานร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญบอร์ดกำกับความปลอดภัยและข้อมูล DSMB (Data and Safety Monitoring Boad) “เพื่อทบทวนข้อมูลประสิทธิภาพและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลประสิทธิภาพนั้นจะถูกต้องมากที่สุดและมีความทันสมัยเพื่อที่จะทำให้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างรวดเร็ว”ทางบริษัทผู้ผลิตออกแถลงการณ์เช้าวันอังคาร (23) ว่าจะร่วมมือกับ DSMB และจะแชร์ข้อมูลที่ทันสมัยมากที่สุดให้ภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า“มีส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เผยแพร่วานนี้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์เบื้องต้นที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า (pre-specified interim analysis) ซึ่งข้อมูลได้ถูกตัดลงในวันที่ 17 ก.พ” แอสตร้าเซนเนก้ากล่าวผ่านแถลงการณ์และชี้ว่า “ทางเราได้ทบทวนการประเมินเบื้องต้นของการวิเคราะห์ชั้นแรกและพบว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นสอดคล้องกับการวิเคราะห์ชั่วคราว ซึ่งเราในเวลานี้กำลังทำการยืนยันความถูกต้องของการวิเคราะห์ทางสถิติให้สมบูรณ์”บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า แถลงว่า “เราจะทำการติดต่อบอร์ดกำกับความปลอดภัยและข้อมูล DSMB ทันทีเพื่อแชร์ข้อมูลเบื้องต้นการวิเคราะห์ของพวกเราที่มาพร้อมกับผลข้อมูลประสิทธิภาพที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด เรามีความตั้งใจที่แสดงผลการวิเคราะห์ภายใน 48 ชั่วโมง”ทั้งนี้ NIAID มีแพทย์ใหญ่ทำเนียบขาวชุดโควิด-19 นายแพทย์แอนโธนี เฟาซี เป็นผู้อำนวยการ โดยเฟาซีได้ให้สัมภาษณ์กับ NBC บอสตันวันจันทร์ (22) ก่อนแถลงการณ์ของ NIAID จะออกมาว่า องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ FDA จะทำการตรวจสอบอย่างระมัดระวังต่อข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นคุณจึงสามารถมั่นใจได้