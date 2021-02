In Clip: ทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ WHO ไม่เจอ “สัตว์ต้นตอไวรัสโควิด-19” ในอู่ฮั่น

เอเอฟพีรายงานวันนี้ (9 ก.พ.) ว่า โรคโควิด-19 กลายเป็นโรคระบาดไปทั่วโลก และทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2,327,600 คน ติดเชื้อรวมทั่วโลก 106,555,041 คน โดยที่สหรัฐฯยังคงเป็นประเทศที่เสียชีวิตมากที่สุดในโลกที่ 465,083 คน และติดเชื้อจำนวน 27,098,366 คน อ้างอิงจากข้อมูลมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประจำวันอังคาร (9)CNN รายงานเพิ่มเติมว่า รัฐบาลสหรัฐฯของประธานาธิบดี โจ ไบเดน กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจที่จะออกกฎให้ผู้โดยสารทางอากาศในประเทศ จำเป็นต้องมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ อ้างอิงจากรัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐฯ พีท บุดดิเจต (Pete Buttigieg) ที่เพิ่งได้รับการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐฯ บุดดิเจต เป็นเกย์คนแรกในประวัติศาสตร์อเมริกาที่ได้รับตำแหน่งในคณะ ครม.สหรัฐฯนอกจากนี้ สหรัฐฯยังประสบปัญหากับหน้ากาก N95 ปลอม โดย CNN รายงานว่า โรงพยาบาล 40 แห่งทั่วรัฐวอชิงตันได้รับหน้ากาก N95 ปลอม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบหน้ากากจำนวน 2 ล้านชิ้น ที่มาถึงเมื่อธันวาคมที่ผ่านมาเอเอฟพีรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ไวรัสโคโรนาซึ่งทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นวงกว้าง อาจจะมาจากค้างคาวที่แพร่เชื้อเข้าสู่คนผ่านสัตว์อื่นโดยทางผู้เชี่ยวชาญ WHO ชี้ว่าน่าจะทำให้ไวรัสโควิด-19 แพร่ไปสู่มนุษย์ ปีเตอร์ เบน เอ็มบาเรค (Peter Ben Embarek) หนึ่งในทีมผู้เชี่ยวชาญ WHO ซึ่งได้เดินทางเข้าไปสำรวจในจีน ระบุว่า เส้นทางพาหะสัตว์ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษา แต่ทว่าในการเดินทางเข้าไปครั้งนี้ไม่พบในพื้นที่อู่ฮั่น ทำให้ความหวังถึงการบ่งชี้ไปถึงการแพร่ระบาดโรคโดยตรงที่ไม่มีพาหะตัวกลางต้องลางเลือนไปและทำให้ทางทีมผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศได้เสนอทฤษฎีของการแพร่ระบาด ว่า เชื่อการแพร่ระบาดจากสัตว์พาหะโรคที่เป็นตัวกลางมาสู่มนุษย์มีความเป็นไปได้มากที่สุด แมเรียน คูปมานส์ (Marion Koopmans) ผู้เชี่ยวชาญอีกคนได้เสนอว่า สัตว์พาหะตัวกลาง (intermediary species) อาจเป็น กระต่าย เฟอร์เรต ตัวตุ่น (bamboo rat)ทีมผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวไปถึงทฤษฎีความน่าจะเป็นของการแพร่ระบาดผ่านการซื้อขายผลิตภัณฑ์แช่แข็งนอกจากนี้ ยังชี้ว่า ยังมีอีกทฤษฎีถึงการแพร่ระบาดโดยตรงจากแหล่งน้ำของสัตว์สู่มนุษย์ที่ทางกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ WHO ชี้ว่า มีความเป็นไปได้และจะต้องทำการศึกษาต่อไปและทฤษฎีที่ 4 ซึ่งเป็นทฤษฎีสุดท้ายที่ทางทีมผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า อาจมีการรั่วออกมาจากห้องแล็บวิทยาศาสตร์ แต่ทางทีม WHO ย้ำว่า ทฤษฎีนี้มีความน่าจะเป็นน้อยที่สุดที่จะเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มาสู่มนุษย์ ซึ่งเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่ออกมาจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ในการแถลงของเอ็มบาเรคที่เมืองอู่ฮั่นยังได้ยืนยันในจุดยืนของจีนที่ว่าแถลงการณ์ของ WHO ได้ชี้ว่า แพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากตลาดอาหารทะเลอู่ฮั่นน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม หรือราวปลายเดือนพฤศจิกายนของปี 2019ด้าน เหลียง ว่านเนียน (Liang Wannian) หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมาธิการโควิด-19 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน NHC (China National Health Commission) กล่าวแถลงในการแถลงร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ WHO วันอังคาร (9) ที่เมืองอู่ฮั่น ว่า การศึกษาและการวิจัยล้มเหลวในการชี้เจาะจงหลักฐานไวรัสที่เกี่ยวข้องกับ SARS-CoV-2 ในตัวอย่างสัตว์ป่าในอู่ฮั่นและในที่ต่างๆ ของจีน“สัตว์ทุกตัวมีผลเป็นลบ” เหลียงกล่าวไปถึงผลการตรวจสัตว์ในเมืองอู่ฮั่นและในการแถลงข่าวผู้เชี่ยวชาญจากจีน ได้กล่าวว่า ตลาดอาหารทะเลอู่ฮั่นอาจไม่ใช่ที่แรกของการระบาด “ตลาดอู่ฮั่นอาจจะไม่ใช่สถานที่แรกของการระบาด”โดยเขาได้ชี้ไปถึงการค้นพบโรคโควิด-19 ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2019 และเคสแรกสุดในตลาดอู่ฮั่นเกิดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2019 พร้อมยืนยันว่าเคสโควิด-19 แรกสุดนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับเคสแรกสุดของตลาดอู่ฮั่น แต่เขาไม่ยอมเปิดเผยออกมาว่าจุดที่เกิดโรคโควิด-19 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.นั้น อยู่ที่ใด CNN รายงาน