สิงคโปร์ไฟเขียวจำหน่าย ‘เนื้อสัตว์จากห้องแล็บ’ เป็นชาติแรกในโลก

โลกในยุคปัจจุบันเริ่มมีความต้องการ “อาหารทางเลือก” ที่นอกเหนือจากเนื้อสัตว์ทั่วๆ ไป เนื่องจากผู้บริโภคต่างหันมาใส่ใจสุขภาพ, สวัสดิภาพสัตว์ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะเห็นได้ว่าเนื้อที่ทำมาจากพืชซึ่งผลิตโดยบริษัท บียอนด์ มีท อิงค์ (Beyond Meat Inc) และ อิมพอสสิเบิล ฟูดส์ (Impossible Foods) เริ่มมีวางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ต และถูกนำไปปรุงเป็นเมนูในร้านอาหารมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ดี เนื้อสัตว์สังเคราะห์ซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อในห้องแล็บยังคงเป็นอะไรที่ใหม่มาก และมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง“การอนุมัติจำหน่ายเนื้อคุณภาพสูงที่สร้างมาจากเซลล์ของสัตว์ และปลอดภัยสำหรับการบริโภคของมนุษย์ ถือเป็นก้าวแรกสำหรับการวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ที่สิงคโปร์” อีท จัสต์ (Eat Just) ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ท-อัพของสหรัฐฯ ที่ผลิตเนื้อจากห้องแล็บ แถลงวันนี้ (2 ธ.ค.)ทางบริษัทเปิดเผยว่าจะนำเนื้อไก่จากห้องแล็บมาวางจำหน่ายในรูป “นักเก็ต” ก่อน โดยในเบื้องต้นได้ตั้งราคาเอาไว้ที่ห่อละ 50 ดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตาม จอช เททริค หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ อีท จัสต์ ระบุว่า ต้นทุนการผลิตได้ลดลงมามาก และคาดว่าเนื้อไก่จากห้องแล็บคงจะมีราคาพอๆ กับเนื้อไก่คุณภาพสูงทั่วไป โดยทางบริษัทเตรียมจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งในสิงคโปร์เร็วๆ นี้อีท จัสต์ ตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไรจากการผลิตเนื้อสัตว์สังเคราะห์ภายในสิ้นปี 2021 และเตรียมนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยปัจจุบันมีผู้ผลิตกว่า 20 รายทั่วโลกที่กำลังทดลองผลิตเนื้อปลา, เนื้อวัว และเนื้อไก่จากห้องแล็บ โดยหวังช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดเนื้อสัตว์ทางเลือกที่ธนาคารบาร์เคลย์สประเมินว่าอาจจะมีมูลค่าสูงถึง 140,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2029ที่มา: รอยเตอร์